Top 100 van Ajoin Music: luisteraars kiezen honderd beste carnavalsliedjes Rutger Lievens

30 januari 2020

17u18 7 Aalst Om helemaal in de carnavalssfeer te komen, kan je zaterdag luisteren naar de Top 100 van Ajoin Music.

“De Top 100 van de Aalsterse carnavalsnummers is al aan zijn zeventiende editie toe”, zegt Anja Sonck van Ajoin Music. “Onze Top 100 is op zaterdag 1 februari van 10 tot 18 uur te beluisteren op Ajoin Music, de carnavalsradio in Aalst”, zegt ze. “De samenstelling gebeurde voor en door de Ajoin Music-luisteraars, die voor hun favoriete Aalsterse carnaval nummer stemden via ajoinmusic.be.”

Ajoin Music is te beluisteren in de ruime Denderregio via 107.8 en 105.8 FM. Welke liedjes kans maken om in de Top 100 te komen, kom je te weten op de website van Ajoin Music.