Tom Lanoye noemt schrapping Aalst carnaval van Unesco-lijst een afgang: “De stad die iedereen aanraadt om geen lange tenen te koesteren, bezit zelf tenen die reiken tot in 193 hoofdsteden van evenveel landen” Rutger Lievens

10 december 2019

11u07 0 Aalst Auteur Tom Lanoye noemt de schrapping van Aalst carnaval een blamage voor de stad. Hij schrijft dat in een column in Humo van deze week. “Wie een blamage wil blijven ontkennen, verkleedt ze als bravoure. Maar een afgang blijft een afgang”, aldus Tom Lanoye.

Schrijver Tom Lanoye vindt het duidelijk geen goed idee dat de burgemeester van Aalst het carnaval zelf liet schrappen van de Unesco-lijst. “Inmiddels liet Aalsters burgemeester Christoph D’Haese zijn carnaval schráppen van de Unesco-lijst”, schrijft hij in zijn column van deze week in Humo. “Preventief, alvorens het zelf kon worden geschrapt. Wie een blamage wil blijven ontkennen, verkleedt ze als bravoure. Maar een afgang blijft een afgang. De stad die iedereen aanraadt om geen lange tenen te koesteren, bezit zelf tenen die reiken tot in 193 hoofdsteden van evenveel landen.”

“Ooit was het carnaval de uitlaatklep van werkvolk en kansarmen. Machthebbers werden beklad, slachtoffers gespaard. Tegenwoordig speelt carnaval zich af in een vacuümgetrokken gated community voor parvenu’s, toerismemanagers en platvloerse stemmenjagers. Uitgerekend de verdedigers van De Harde Hand en Zero Tolerance blijken daarbij te schijterig om uitwassen zelfs maar voorzichtig te benoemen. Iedereen mag de mantel worden uitgeveegd, behalve de rechts-populistische kwezel, die te allen prijze naar de bek moet worden gepraat. Het is met de racistische spreekkoren in voetbal niet anders. Pamperen en gedogen, die hooligans! Zij behoren tenminste tot het Eigen Volk”, schrijft Tom Lanoye.

“Als Voil Jeanetten zich niet aan de regels houden, worden ze de les gespeld door andere Voil Jeanetten. En een praalwagen die de spot zou drijven met de Bende van Nijvel, die acht dodelijke slachtoffers maakte in Aalst? Nee, die zou zelfs volgens de geharde burgervader niet welkom zijn, 35 jaar na dato. Maar naadloos dezelfde karikaturen heropvoeren die mee hebben geleid tot de Holocaust op zes miljoen joden? ‘Weir lachen mé iederiejn!’”, aldus Lanoye.

