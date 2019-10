Toezichters klagen over te luide muziek in carnavalskantine: “Uitbater op het matje roepen” Rutger Lievens

10 oktober 2019

15u44 2 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wil de uitbater van de carnavalskantine in Aalst op het matje roepen. Steve De Backer van de kantine van de carnavalshallen zet de muziek veel te luid, vinden de toezichters van de hallen. “Wij zitten te daveren in ons bureel. De decibelmeter gaat soms over de 80DB”, zeggen de toezichters. Het plan om de toezichters een plek te geven in de carnavalshallen zelf ten koste van een carnavalsgroep gaat voorlopig niet door.

Voor Guy Walgraef en Herman De Neef, de toezichters van de carnavalshallen, is het plezier ver te zoeken dezer dagen. Steeds meer carnavalisten vertoeven weer in de hallen om aan de wagen te werken en die drinken dan een pintje in de kantine van Steve De Backer. Volgens de toezichters zet die het volume van de muziek te luid, waardoor het voor hen onwerkbaar wordt.

80 decibel

“Op mijn gsm heb ik een decibelmeter geïnstalleerd. Die geeft 80 decibel aan op een gewone avond in de week. Wij kunnen het niet meer uithouden van het lawaai in ons bureel”, zeggen Guy en Herman. Zij hebben al jaren een lokaal naast de carnavalskantine. “Met de vorige uitbaters, De Kreim en Griet, zijn er nooit problemen geweest. Als er nu vijf man in de kantine zit, dan draait de uitbater al aan de volumeknop en is het niet meer te houden.”

Overleg haalde niks uit, klagen bij de stadsdiensten voorlopig ook niet. “Als dit niet opgelost geraakt, dan willen wij verhuizen. Dit is een gedwongen huwelijk”, zeggen de toezichters. Dus doet nu het voorstel de ronde om de toezichters te verhuizen naar een plaats in de carnavalshallen. Daardoor zou de carnavalsgroep Dest Goe Schief moeten verhuizen.

Maat is stilaan vol

De belangengroep van de carnavalsgroepen, vzw Carnavalist Tot In De Kist, heeft akte genomen van dat plan en schiet in actie. “Wij kunnen ons als vzw niet akkoord verklaren over het wegnemen van een standplaats in de hallen om een container te plaatsen voor de toezichters. Dit druist in tegen alle logica. Er zijn te weinig plaatsen in de hallen en de groepen worden op deze manier de dupe van een conflict tussen toezichters, stad en kantine-uitbater”, aldus de vereniging. “Wij eisen dat deze verhuis niet plaatsvindt. Voorts zijn wij opnieuw niet betrokken en is de maat stilaan vol”, staat er in de brief naar de burgemeester, de stadsdiensten en het Feestcomité.

Overrompeling

De uitbater van de carnavalskantine geeft toe dat het drukke weken zijn geweest in zijn café. “Het was inderdaad een overrompeling en druk. Dan staat de muziek al eens wat luider, maar ik denk dat dat normaal is in deze periode van het jaar, wanneer veel Aalstenaars terug naar de hallen beginnen te komen”, zegt Steve De Backer. Hij hoopt dat er een dialoog komt met de toezichters van de stad. “Ik vind ook niet dat een toezichterslokaal in de hallen hoort te staan, waardoor daar een plaats minder is voor een carnavalsgroep. Misschien kan het opgelost worden met een lokaal naast de hallen in een container?”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) lijkt geen fan van een verhuis van de toezichters naar een van de carnavalshallen. “Ik zal de uitbater van de carnavalskantine op het matje roepen", zegt hij.