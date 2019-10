Toestand viaduct minder goed dan voorzien: werken pas tegen eind 2020 voorbij Rutger Lievens

01 oktober 2019

14u12 1 Aalst De saneringswerken van het viaduct van Aalst duren niet tot half 2020, maar tot eind 2020. Onderzoek wijst uit dat de toestand van het viaduct minder goed is dan eerst gedacht.

Slecht nieuws voor het auto- en vrachtverkeer dat al sinds mei van dit jaar in de file staat op het viaduct van Aalst. De brug tussen de Ledebaan en Heilig Hart-rotonde wordt gesaneerd. Er zijn maar twee rijstroken vrij voor verkeer in beide richtingen. Het einde van de werken was voorzien in de zomer van 2020. Agentschap Wegen en Verkeer laat nu weten dat de deadline wordt uitgesteld.

“De renovatie van het viaduct aan de Ledebaan is de laatste stap in deze werken. Het einde van de werken is nu voorzien voor eind 2020", zegt Agentschap Wegen en Verkeer. “De laatste tijd was er minder activiteit op de werf te zien. Dit heeft alles te maken met bijkomende studies die verricht zijn.”

“Bij de start van de renovatie van het viaduct is gebleken dat de toestand van het viaduct minder goed was dan voorzien. Hiervoor was bijkomend onderzoek en studiewerk nodig. Nu zijn alle studies afgerond en kan de grondige renovatie van het viaduct worden voortgezet. De verkeerssituatie blijft zoals ze is en de fasewissel is gepland eind maart 2020. Planning onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.