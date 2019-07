Toeristen vinden meer en meer de weg naar Aalst: “Bijna 100.000 overnachtingen in 2018" Rutger Lievens

10 juli 2019

16u20 0 Aalst Aalst is steeds populairder bij toeristen, blijkt uit cijfers. “Het aantal aankomsten in logies steeg in 2018 met 10 procent tot 58.623. Deze aankomsten zijn goed voor bijna 100.000 overnachtingen. Dit betekent dat de meerderheid van deze toeristen kiest voor één of twee nachtjes Aalst”, vertelt schepen Mia De Brouwer (N-VA) fier.

Voor het vijfde jaar op rij kan de toeristische dienst van Aalst uitstekende cijfers voorleggen. “Ten opzichte van 2017 steeg het aantal bezoekers van het infokantoor met 14 procent naar ruim 34.000. De ruime openingsuren van het toeristisch infokantoor, zeven dagen op zeven, laten ook toe om steeds meer bezoekers een warm, professioneel onthaal aan te bieden”, zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA). “Bovendien vertaalt deze groei zich nu ook in de cijfers van statistiek Vlaanderen die een inzicht geven in het aantal aankomsten en overnachtingen in steden en gemeenten uit Vlaanderen.”

525 groepsbezoeken

Team Toerisme heeft het toeristisch aanbod de voorbije jaren vernieuwd en uitgebreid, en dit loont in de cijfers. “Steeds meer toeristen kiezen voor een dagje Aalst. Vooral Vlaanderen en Nederland zorgen voor deze stijging, maar opvallend is dat ook steeds meer Franstaligen een kijkje komen nemen in onze stad”, aldus schepen van Toerisme Mia De Brouwer. “Er valt ook opnieuw een sterke stijging in het aantal groepsboekingen te noteren. Met een verhoging van meer dan 30 procent ten opzichte van 2017 werden er in 2018 maar liefst 525 groepsbezoeken geboekt.”

Bovenaan de lijst prijkt opnieuw de carnavalswandeling met meer dan 200 rondleidingen, gevolgd door de algemene stadswandeling, goed voor ruim 100 gegidste bezoeken.

100.000

In 2018 werd de nieuwe strategie van Team Toerisme voorgesteld. Met verdere vernieuwingen van het aanbod en een gerichte communicatie werd vanaf dan ook ingezet op meerdaags toerisme. “De cijfers die statistiek Vlaanderen deze week publiceerde tonen dat deze strategie zijn vruchten afwerpt. Het aantal aankomsten in logies steeg in 2018 met tien procent tot 58.623. Deze aankomsten zijn goed voor bijna 100.000 overnachtingen. Dit betekent dat de meerderheid van deze toeristen kiest voor één of twee nachtjes Aalst”, aldus schepen De Brouwer.

“Team Toerisme blijft overigens sterk inzetten op de ondersteuning en promotie van onze Aalsterse logies. Zo loopt momenteel de ludieke Slaapzakactie – geheel in lijn met de toeristische kernwaarden satire, lef, vakmanschap en creativiteit. Wie vanaf nu tot en met 30 september een overnachting boekt in één van de deelnemende logies krijgt er een gevulde slaapzak bovenop en kan vol inspiratie de stad intrekken. Alle info over deze actie is te vinden op www.visit‐aalst.be”, zegt de schepen.