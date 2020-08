TOER zoekt sportieve en arty vrijwilligers Rutger Lievens

12 augustus 2020

18u02 4 Aalst TOER zoekt sportieve en arty vrijwilligers ouder dan 16 jaar om deel te nemen aan een drijvende kunstinstallatie.

Koer & Toer is de cultuurzomer van Aalst. “Voor 22, 23, 29 en 30 augustus en 5, 6, 11 en 12 september hebben we een ploeg nodig van vier ‘ruiters’ die in vol ornaat willen ronddobberen op de spiegelvijver in het stadspark. We rekenen ook op jullie spierballen om de installaties van de Schaatsenrijders in en uit het water te halen”, zegt de stad. “We verwachten je van 14 tot 19 uur, inclusief opbouw, afbouw, omkleden en make-up. Heb jij en/of je bubbel interesse om één of meerdere dagen het beste van jezelf te geven op het meest unieke podium ever? Stuur een mailtje naar cultuur@aalst.be.”