Toekomst brandweermuseum (alweer) onzeker Rutger Lievens

13 augustus 2019

14u06 4 Aalst De stad Aalst heeft na anderhalf jaar de samenwerking opgezegd met De Bardijnen, de vereniging die een brandweermuseum moest realiseren. De collectie van brandweervoertuigen van de Privat Fire Brigade staat in een loods in Erembodegem en blijft daar voorlopig. De stad moet voor het einde van het jaar beslissen of het de huur van die loods blijft betalen.

Sinds 2007 steunt de stad Aalst de vzw Privat Fire Brigade voor de huisvestiging van het brandweermuseum. Om deze steun wettelijk te formaliseren, werd eind 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CVBA De Bardijnen Erfgoedondernemen & Management. Deze onderneming zou het brandweermuseum uitbouwen tot een professioneel museum op een periode van zes jaar. Tijdens de jaarlijkse evaluatie op 15 februari 2019 van de samenwerkingsovereenkomst vond de stad dat de doelstellingen niet werden behaald en op 25 februari werd de samenwerking stopgezet.

Privat Fire Brigade

Eind 2017 verdedigde schepen Karim Van Overmeire (N-VA) de samenwerking nog. Volgens hem was de toekomst van de collectie daarmee veiliggesteld. “De vzw Privat Fire Brigade beschikt over de grootste verzameling brandweervoertuigen van Europa en biedt een groot potentieel als toeristische attractie. De huisvesting van die collectie is evenwel geen evidentie. Eerder vond de vereniging een onderkomen in de Couverture en in de Hekkestraat in Hofstade. Daarna volgde de verhuis naar een gehuurd bedrijfsgebouw op het industrieterrein in Erembodegem. De stad ondersteunt het initiatief nu al jarenlang ‘tijdelijk’ met een jaarlijkse huurtoelage van 66.000 euro”, aldus de schepen eind 2017. “De subsidie was verdedigbaar als tijdelijke maatregel, maar er moest natuurlijk een structurele oplossing komen waarbij de financiële steun van de stad fors naar beneden kon gaan.” De stad en vereniging kwamen dit jaar overeen om een deel van de subsidie terug te storten naar de stad, wat ook gebeurde.

Huur loods

De collectie wordt bewaard in een loods van intercommunale Solva op het industrieterrein van Erembodegem. In september zal de gemeenteraad beslissen of de stad de openstaande huurkosten van 2018 en 2019 zal betalen. “Welke rol de stad in de toekomst nog zal spelen, zal besproken worden tijdens de debatten over de meerjarenplanning”, zegt schepen van Erfgoed Van Overmeire (N-VA). “Het gaat om een schitterende collectie, maar het brandweermuseum openhouden is geen taak van de stad. Er moet iemand zijn die van deze collectie ook een commercieel succes kan maken. Zo kan er een structurele oplossing komen”, zegt de schepen. Ook voor het brandweermuseum worden het dus belangrijke weken en maanden. De vraag zal zijn: blijft de stad de huur van de loods van deze collectie betalen en zoekt ze mee naar een exploitant? Of laat ze het museum los?