Toekomst basketclub Okapi Aalstar onzeker: problemen met overdracht stamnummer Rutger Lievens

07 oktober 2019

13u08 5 Aalst Donkere wolken boven het Forum, de toekomst van Okapi Aalstar hangt ineens aan een zijden draadje. De overdracht van het stamnummer van de club van de oude vzw naar de nieuwe CVBA Tragel Invest zou niet of op zijn minst onreglementair gebeurd zijn. De basketbalbond zit deze namiddag daarover samen.

De 50.000 euro achterstallige huurgelden die de club nog moet betalen aan de stad Aalst voor het gebruik van het Forum, zijn wellicht de minste van hun zorgen. Door een vergetelheid is de stamnummer van de club niet of alleszins niet volgens de regels van de kunst overgedragen naar de nieuwe eigenaar van de basketclub. Dat zegt Marc Verlinden van het bestuur van de nationale basketbalcompetitie.

“We proberen te achterhalen wat er precies aan de hand is”, zegt Marc Verlinden van Basketbal Vlaanderen. “Normaal gezien moeten wij op de hoogte worden gebracht van de overdracht van het stamnummer, voor de vereffening van de vzw in augustus. In mei had de nieuwe rechtspersoon de stamnummer moeten claimen of de overdracht moeten regelen met alle handtekeninghouders van de club”, zegt hij. Men is nu aan het bekijken of er juridisch gezien een club zonder stamnummer meespeelt in de eerste klasse van het basketbal. “Dat kan forfaits opleveren en een ploeg die te veel forfaits verzamelt, ligt uit de competitie.” Het bestuur van het Belgische basketbal vergadert vandaag over hoe ze hiermee moet omgaan.