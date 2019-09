Toch toekomst voor hopteelt in Aalst en Affligem? Hopboer Alfons Temmerman (85) geeft kennis door aan Orde van de Groene Bel Rutger Lievens

06 september 2019

15u32 4 Aalst Heeft de hopteelt in de omgeving van Aalst en Affligem dan toch nog een toekomst? Hopboer Fons Temmerman (85) uit Erembodegem is bezig zijn kennis en vaardigheden door te geven aan een jongere generatie. Die ‘Orde van de Groene Bel’ wil hop als streekproduct in de markt zetten.

Op zaterdag 7 september wordt tijdens de Hopdag Affligem en Erembald Kravaal Happening een nieuwe hopplukmachine voorgesteld. “De Orde van de Groene Bel zet mee de schouders onder de ambitie om de hopteelt in de regio te doen heropleven, de korteketenverkoop te stimuleren, hop als streekproduct in de kijker te zetten en de streek als hopstreek te promoten”, zegt hopcoördinator Joris Vanderveken. “Zaterdag stellen we een gloednieuwe hopplukmachine voor, de eerste van zijn soort in België. We lieten het speciaal overkomen van Amerika. Een onderneming die ruim drie weken in beslag nam en niet mogelijk was geweest zonder de financiële steun van het plattelands-project HOP AAA+.

Orde van de Groene Bel

Wat deze machine zo bijzonder maakt, is haar compacte en mobiele karakter. “Een gewone hopplukmachine is groot en blijft permanent op het erf staan”, verduidelijkt Joris. “Met de nieuwe aanwinst kunnen we nu ook de vele kleine hopveldjes in de streek oogsten. ‘We’, dat is de Orde van de Groene Bel, een vzw die de machine zal bedienen. Drie jongemannen hebben zich hiervoor aangemeld en worden nu opgeleid in de hopstiel door hopmeester Fons Temmerman.” Ook voor dit traject kon de Orde van de Groene Bel op financiële steun rekenen, ditmaal van de Vlaamse overheid.

Fons Temmerman is 85 jaar jong en al sinds zijn veertiende actief in de hopteelt. Het ziet er naar uit dat hij eindelijk opvolgers heeft, in de vorm van de Orde van de Groene Bel. Al is Fons nog niet zinnens te stoppen. Zelf geeft hij aan ‘voort te doen tot het niet meer kan’. Hij rijdt zelf nog met de tractor naar zijn hopvelden in Erembodegem. Naast hopteelt is Fons ook bekend als pompoenkweker.

Streekproduct

Hop moet weer een bekend streekproduct uit de streek van Aalst en Affligem worden. “De hop die de Ordeleden van de Groene Bel zullen oogsten moet gedroogd worden vooraleer het haar finale bestemming kan bereiken: de lokale brouwerijen. Precies daarom wil de Orde een zeven meter hoge ‘hopast’ bouwen, een soort schouw met latjes en spleetjes waar warme lucht door stroomt die de hopbellen droogt”, vertelt Joris. “Hiervoor komen we voorlopig handen te kort”, zegt Joris. “Vrijwilligers kunnen contact met me opnemen.”

De hopcoördinator is te bereiken via joris@rlsd.be. Het volledige programma van dit weekend vind je hier.