Toch stoelendans in de gemeenteraad: CD&V zit nu bij oppositie Rutger Lievens

18 februari 2020

20u35 0 Aalst Er was al sprake van in januari, maar het is nu toch zover: stoelendans in de gemeenteraad van Aalst. Na de politieke crisis is er een breuk tussen CD&V en de andere meerderheidspartijen N-VA en Open Vld. Die vinden dat CD&V voortaan een oppositiepartij is en dat is nu ook in de gemeenteraad te zien. De CD&V’ers blijven zitten, maar de oppositie verhuist naar hun kant van de gemeenteraad.

Vorige maand zond gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) al een mededeling rond waarbij hij de stoelendans aankondigde. CD&V reageerde, N-VA en Open Vld gingen akkoord om opnieuw in overleg te gaan. Op de gemeenteraad van januari bleven alle partijen gewoon op hun plaats zitten.

Op de gemeenteraad van februari is er nu wel gewisseld van kant, onaangekondigd. Groen, sp.a, VB, Michel Van Brempt en Lijst A zitten nu bij CD&V die links (gezien vanuit het publiek) blijft zitten. Rechts zitten Open Vld en N-VA. Schepen (zonder bevoegdheden) Ilse Uyttersprot (CD&V) verhuist van haar zitje naast de algemeen directeur van de stad Aalst Wim Leerman naar het zitje helemaal links op de rij van de schepenen. Nog altijd naast schepen De Gucht, maar ze schuift op richting oppositie.

CD&V in de oppositie

Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) doet geen nieuwe uitspraken, maar in januari verdedigde hij de beslissing als volgt. “De gemeenteraadsleden van de meerderheid verhuizen naar de banken aan de rechterzijde van de raadzaal. De oppositie zal links plaatsnemen, zodat CD&V voortaan kan zetelen tussen de andere oppositiepartijen”, aldus David Coppens (N-VA). “CD&V is na een jaar in de coalitie figuurlijk van kant gewisseld en omdat in de raadzaal het aantal plaatsen langs beide zijden niet even groot is, moeten alle gemeenteraadsleden nu letterlijk van kant wisselen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). “De wissel is ook nodig om het voor de burger overzichtelijk te houden.”

“Het is de enige manier waarop de volledige oppositie samen aan één kant kan zitten, nu CD&V ervoor gekozen heeft om oppositie te voeren tegen de plannen van het stadsbestuur”, voegde hij er nog aan toe.