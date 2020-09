Toch septemberkermis in Herdersem, Moorsel en Nieuwerkerken Rutger Lievens

04 september 2020

Aalst Goed nieuws voor de foorkramers, want in september komt er dan toch nog een kermis in Herdersem, Moorsel en Nieuwerkerken.

In Herdersem zijn de foorkramen al opgesteld. Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (onafhankelijk) zegt dat de stad overlegd heeft met de foorkramers over de coronamaatregelen. “Als stad kunnen we er niet voortdurend bij zijn. De foorkramers wensen wel graag op te starten en te bewijzen dat ze het veilig kunnen doen. We willen hen deze kans geven”, zegt de schepen. “Het is een kermis zonder randactviteiten, maar de kramen zijn wel terug”, zegt ze.