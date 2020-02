Tips voor het weekend: van Stratenloop tot Carnaval Claudia Van Den Houte

21 februari 2020

11u41 1

1. Carnaval Aalst

Unesco Werelderfgoed of niet, carnaval Aalst moet je - ook als niet-Aalstenaar - eens hebben meegemaakt. Het op de korrel nemen van de actualiteit, de gangbare orde in vraag stellen en lachen met alles en iedereen: spot en satire zijn de rode draad doorheen de carnavalsdriedaagse. Het hoogtepunt van de carnavalsdriedaagse is de carnavalsstoet op zondag, een urenlange feestelijke, humoristische parade. Die telt dit jaar 71 Aalsterse carnavalsgroepen. Daarnaast zijn er ook nog eens 188 losse carnavalsgroepen. Carnavalszondag valt dit jaar op 23 februari. De stoet legt een traject af van ongeveer zeven kilometer. Het volledige traject vind je op www.aalstcarnaval.be.

2. Krakelingen in Geraardsbergen

*UPDATE: Krakelingen afgelast door slechte weersvoorspellingen*

Geraardsbergen viert op zondag 23 februari opnieuw het dubbelfeest van Krakelingen en Tonnekensbrand. Om 15 uur vertrekt de historische stoet met meer dan 1.000 participanten in de wijk Hunnegem. Het thema is dit jaar ‘Transport’. Verwacht je aan een indrukwekkende stoet met ridders en boeren die op kruistocht vertrekken, een achttiende eeuwse barge of binnenschip, een negentiende eeuwse diligence, een twintigste eeuwse tram en een selectie van kinderkoetsen en fietsen door de eeuwen heen. Na de stoet is er rond 16.45 uur de jaarlijkse krakelingenworp op de top van de Oudenberg en drinken de deken en het gemeentebestuur visjes. Stipt om 20 uur wordt het ‘Tonnekensbrand’ aangestoken. Dit vreugdevuur verjaagt de winter en verwelkomt de lente. De deelgemeenten en omliggende dorpen beantwoorden het vuur met een ‘Walmkebrand’.

3. Winterfestival Straffen Toebak

Vijf vrienden uit Appelterre organiseren op zaterdag 22 februari voor het eerst het winterfestival ‘Straffen Toebak’. De naam verwijst naar het tabaksverleden van hun dorp. Het is een festival voor jong en oud. Eerst is er een kindernamiddag van 14 uur tot 18 uur, met een show door de clowns Pipo en Pipette en een bezoek van de Disneyfiguren Elsa en Anna uit ‘Frozen’. Voor de stoere boys is er een act met een levensgrote ‘Bumblebee’ uit ‘Transformers’. Vanaf 18.30 uur start het hoofdprogramma voor de volwassenen. Er zijn optredens van coverband Proud Larry, Yves Segers en De Helaasheid der Zingen. Afgesloten wordt er met een afterparty met dj Benny.

Aalst 4. Stratenloop Denderleeuw

Aan sporthal Ottoy in Denderleeuw start zondag de Stratenloop in Denderleeuw. Voor de kinderen is er een snoepjesloop en een kidsloop. Om 9.40 uur wordt er van start gegaan met het snoepjeslopen voor de kleinsten tot en met geboortejaar 2012. Vervolgens is het aan de oudere kinderen geboren in 2009, 2010 of 2011. Alle kinderen gaan met een leuke prijs naar huis. Daarna staat vanaf 10.10 uur de stratenloop op het programma, met keuze uit 2,5 kilometer, 5 kilometer of 10 kilometer op een vlak en bijna volledig geasfalteerd parcours. Er zijn bevoorradingen, een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen, kleedkamers en douches en een rijk gevulde goodiebag. Leuk extraatje is dat het die dag ook Aalst Carnaval is. De deelnemers mogen, indien gewenst, verkleed komen meelopen. Alle deelnemers, zowel kinderen als volwassenen, die verkleed zijn, krijgen nog een extra verrassing. Meer info en inschrijven voor de Stratenloop Denderleeuw op zondag 23 februari kan op www.stratenloopdenderleeuw.be.

5. Afterworkparty Out of Office in Lokeren

In evenementenlocatie Radar aan de Gentse Steenweg kan je op vrijdag 21 februari vanaf 18 uur de eerste editie van de nieuwe maandelijkse afterworkparty Out of Office bijwonen. Bezoekers mogen zich verwachten aan een gevarieerd aanbod van muziek: van disco tot house en hedendaagse pop. De organisatoren voorzien hapjes voor hun gasten en er zijn VIP-formules ter beschikking.