Tine, mama van twee, maakt podcast voor kinderen die niet naar school kunnen Rutger Lievens

28 mei 2020

11u43 1 Aalst De kinderen van de Louis Paul Boonschool in Erembodegem kunnen contact houden met elkaar via de podcast van Tine De Donder. De mama van twee uit Affligem is zelf freelance radiopresentatrice bij Klara. “De kinderen bellen in en komen zo in de podcast terecht. Het heeft iets weg van Kathy Lindekens haar ‘Van Kattekwaad tot Erger’, het bekende Radio 1-programma uit de jaren 80 en 90", zegt De Donder.

Zelf heeft ze twee dochters (Fien, 10 en Roos, 7) die in de lagere school zitten en nog niet naar school mogen. “We hebben wekenlang gelezen, geknutseld, gepoetst, gelopen en gefietst, maar nu zochten we iets nieuws om ons nuttig bezig te houden”, zegt Tine.

Kinderen werken mee

Ze is zelf freelance radiopresentatrice bij Klara en werkt ze ook als ceremoniespreker op huwelijken. “De huwelijksbusiness ligt nu helemaal plat, dus ik heb heel wat tijd over. Ik wou iets van vrijwilligerswerk doen en nam contact op met onze school, de LP Boonschool in Erembodegem”, vertelt ze. “Ik heb thuis al het materiaal liggen om radio te maken. En zo ontstond het idee om een dagelijkse podcast te maken: een online radioprogramma waaraan de kinderen zelf meewerken.”

Elke dag is er een nieuwe aflevering met daarin: een mop, een interview, een dilemmareeks, een jarige van de dag. En als afsluiter is er een luisterverhaal Tine De Donder

De leerlingen van de Louis Paul Boonschool in Erembodegem noemen ze ook wel de ‘Boontjes’. Vandaar: de Boontjes-in-een-pot-cast. De kinderen bellen in en komen zo in de podcast terecht. “Het heeft iets weg van Kathy Lindekens haar ‘Van Kattekwaad tot Erger’ (Radio 1-programma uit de jaren tachtig en negentig). Elke dag is er een nieuwe aflevering met daarin: een mop, een interview, een dilemmareeks, een jarige van de dag. En als afsluiter is er een luisterverhaal: dan lees ik een hoofdstuk voor uit een spannend boek”, zegt ze.

Schoolfeest-jukebox

De podcast is bedoeld voor de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar en er wordt thuis gretig naar geluisterd. Omwille van privacyredenen is hij enkel beschikbaar voor intern gebruik op school. “Maar het idee is misschien ook leuk voor andere scholen?”, zegt Tine.

“De laatste week van mei is een speciale week, want dan bereiden de kinderen zich normaal gezien voor op het schoolfeest. Dat gaat helaas niet door, maar we geven er deze week wél aandacht aan. Elke dag kiest één kind zijn of haar lievelingsdansje van de voorbije jaren en dat spelen we dan nog eens. Zo krijgen we deze week een schoolfeest-jukebox in onze podcast”, zegt ze.

De podcast blijft lopen totdat alle kinderen terug naar school mogen op 8 juni.