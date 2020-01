Tine (12) en Tess (12) geven klimaattips aan stadsbestuur Rutger Lievens

30 januari 2020

16u26 3 Aalst Tine Van de Velde (12) en Tess Mistiaen (12) hebben een klimaatbundel overhandigd aan schepen Katrien Beulens (CD&V) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Beide Aalsterse meisjes namen deel aan de zesde editie van de Kids Climate Conference.

“Dat de jeugd hier nu al mee bezig is, weten we ondertussen al, het is ook wel goed dat zij de aandacht hierop levendig houden, het gaat over hun toekomst”, aldus burgemeester Christoph D’Haese. Op de kinderklimaattop dachten ruim 150 geselecteerde Nederlandse en Belgische kinderen na over belangrijke duurzaamheidsvraagstukken.

De jongeren bedachten tijdens workshops creatieve oplossingen die bijdragen aan een betere wereld. De klimaatambassadeurs Tine en Tess zijn dus al op jonge leeftijd betrokken bij de toekomst van de planeet. Zij schreven hun verrassende kijk op volwassen onderwerpen. Het leverde twaalf aanbevelingen op. “Onze Aalsterse jeugd is hier duidelijk ook mee bezig en begaan, ik ben trots dat ze onze eer verdedigden en vooral dat ze ook daadwerkelijk met tips komen”, aldus schepen Katrien Beulens.