Tinder-fuif van studentenclub Caepa Vestigia ook voor LGBT: “Man-vrouw, vrouw-vrouw en man-man, elke ‘match’ is mogelijk” Rutger Lievens

16 september 2019

14u00 3 Aalst De Aalsterse studentenclub Caepa Vestigia organiseert op 21 september de ‘Swipe Right Night’. Niet alleen voor hetero’s, zo verzekert de studentenclub.

“Wij willen ook aantonen dat bij ons iedereen welkom is. De fuif is in thema ‘tinder’ waarbij matches centraal staan. Wij vinden dat alle matches welkom zijn: man-vrouw, vrouw-vrouw en man-man”, zegt

De fuif vindt plaats in jeugdhuis Ypsilon. Dj’s van dienst zijn Arnage, Martin Vino, dj Ridoe en Indecks.