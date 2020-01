Tim en Kirsten uitbaters van café Tiki op Hopmarkt Rutger Lievens

22 januari 2020

17u21 0 Aalst De Hopmarkt in Aalst heeft er een gezellig nieuw café bij: café Tiki. De naam Tiki verwijst naar een verdwenen horecazaak in de Korte Nieuwstraat en naar de uitbaters Tim De Neve en Kirsten Van Haut.

Tim De Neve was vroeger de uitbater van het café New Six, op de hoek van de Hopmarkt en de Grote Markt. Van 2016 tot 2018 was hij dus al eens café-uitbater aan de Hopmarkt en hij weet dat het horecaleven daar goed is. “Café Tiki wordt een gezellig café. Als het goed weer is kunnen we een terras voor veertig personen zetten op de Hopmarkt. De zaak is volledig vernieuwd en was vrij van brouwer, wat ons wat vrijheid geeft. Vanaf april zullen ook de gevel en de nieuwe luifel klaar zijn”, zegt Tim. De naam Tiki verwijst trouwens niet alleen naar de eerste letters van de namen van de uitbaters. “Vroeger was er al eens een café Tiki in de buurt van de Hopmarkt. In de Korte Nieuwstraat was dat café, je ziet het nog op oude foto’s. Ons uithangbord zal dezelfde kleuren en lettertype hebben”, zegt Tim.