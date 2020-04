Tijl Jansegers opent nieuw vastgoedkantoor in centrum Aalst Frank Eeckhout

21 april 2020

09u24 24 Aalst Vastgoedgroep Tijl Jansegers opent in Aalst een vierde vastgoedkantoor. “Voor de nieuwe vestiging opteren we voor de Molenstraat 77: een bijzonder zichtbare locatie op de hoek met het Werfplein en op amper een steenworp van het Administratief Centrum,” zegt Tijl Jansegers.

De locatie in het centrum van Aalst is niet toevallig gekozen. “De jongste jaren is het stadscentrum aanzienlijk verfraaid en als makelaarskantoor met Aalsterse roots wilden we graag extra zichtbaar zijn in het kloppende hart van de stad", zegt Tijl. De 26-jarige Steffen Van Grembergen neemt de leiding van de Aalsterse vestiging. Van Grembergen is als geboren en getogen Aalstenaar - carnavalist en vroeger actief bij Eendracht Aalst - reeds enkele jaren aan de slag als vastgoedmakelaar bij Tijl Jansegers. “Dit is een uitdaging waar ik bijzonder naar uitkijk”, vertelt Steffen. “Onze kenmerkende gele bordjes zijn reeds erg zichtbaar in Aalst en omgeving, maar we zijn ervan overtuigd dat verdere groei in de stad absoluut nog mogelijk is.”

De voorbije dagen prijkte een groot vraagteken als teaser op de etalageruiten van het pand in de Molenstraat. De komende weken zal publicitair nog een versnelling hoger worden geschakeld, met onder meer de lancering van een Tijl-bier. “De nieuwe vestiging laat ons vooral toe om nog meer op maat van de klant te werken. Het nieuwe kantoor zal zich toespitsen op het Aalsterse stadscentrum. Samen met onze bestaande kantoren in Herdersem, Denderleeuw en Dendermonde willen we van ‘Tijl Jansegers’ meer dan ooit een kwaliteitsmerk in Oost-Vlaanderen maken", besluit Tijl.

In eerste instantie zullen twee vastgoedmakelaars de locatie in de Molenstraat bemannen. Het is de bedoeling om dat aantal de komende jaren nog uit te breiden. Het nieuwe vastgoedkantoor in het stadscentrum opent midden juni officieel de deuren.