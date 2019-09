Tijdje geen treinen door probleem met bovenleiding Koen Moreau

06 september 2019

19u12 1 Aalst Het treinverkeer tussen Aalst en Brussel raakte vrijdagmiddag verstoord na een probleem met een bovenleiding.

“Een pantograaf waarmee de trein stroom afneemt, raakte rond 12.15 uur verstrikt in de bovenleiding vlakbij het station van Aalst”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. Vervangbussen werden ingelegd en treinen werden omgeleid tussen Denderleeuw en Gent. Reizigers die in Aalst geblokkeerd raakten, konden via het scholierentreintje naar Burst om van daaruit terug richting Brussel te reizen.

“Technici slaagden erin het probleem deels op te lossen waardoor vanaf 15.10 uur, dus ruim voor de avondspits, drie sporen in Aalst beschikbaar waren.” In de loop van de avond werden alle sporen opnieuw opengesteld voor het treinverkeer.