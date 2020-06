Tijdelijke uitbreiding terrassen tot eind augustus: “Stad wil horecazaken helpen bij heropstart” Rutger Lievens

08 juni 2020

19u18 16 Aalst Het stadsbestuur van Aalst laat horecazaken tijdelijk toe om hun terras uit te breiden. Cafés en restaurants mogen na overleg met de stad een groter terras plaatsen tot 31 augustus. “Naast het vrijstellen van de terrasbelasting, wil de stad hiermee de horecazaken helpen bij een vlotte en succesvolle heropstart. Hiervoor zal geen extra kost voor inname openbaar domein moeten betaald worden”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens.

De uitbreiding komt er, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo kan het bijvoorbeeld in het voetgangersgebied pas vanaf 11.30 uur, na de leveringen, moet de brandweg gevrijwaard worden en moet voldaan worden aan de regels van social distancing en veiligheid van elke gebruiker van het openbaar domein.

“Een verplichte maatregel bij de heropstart van de horeca is het plaatsen van de tafels op 1,5 meter afstand van elkaar, zowel binnen als buiten. Dit beperkt vele horecazaken in hun capaciteit. Door de uitbreiding van terrassen toe te staan, proberen we op deze manier een veilige en horecavriendelijke oplossing te bieden”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk).

20 kilometer per uur

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat dit al de derde maatregel is ten voordele van de horeca. “Na de eerdere, lokale vrijstelling van de terrasbelasting, de federale btw-verlaging voor de horeca, volgt vandaag een derde, lokale maatregel: de uitbreiding van de terrascapaciteit voor de Aalsterse horeca. Echt maatwerk om iedereen maximale kansen te beiden. Een levendig Aalst heeft nood aan een positieve horeca. We gaan ervoor”, zegt hij.

Ook in straten waar autoverkeer toegestaan is, komen mogelijks meer terrassen. “Er zal onderzocht worden welke straten het tijdelijk statuut van ‘erf’ kunnen toegewezen krijgen, waardoor er niet alleen terrassen rechtstreeks aan de zaak kunnen geplaatst worden, maar ook aan de overzijde van de straat”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Het statuut ‘erf’ houdt immers in dat voertuigen in deze straat mogen rijden maar slechts met 20 kilometer per uur en dat zwakke weggebruikers zich vrij over de volledige breedte van de straat mogen bewegen, hetgeen ook ruimte geeft voor obers om terrassen aan de overzijde van de straat te bedienen.”