Tijdelijke fiets- en voetweg in Nieuwerkerken krijgt verlichting Rutger Lievens

25 september 2020

13u57 0 Aalst De tijdelijke fiets- en voetweg tussen de Ankerstraat en Tolstraat in Nieuwerkerken wordt voorzien van verlichting. Dat zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Omdat de spoorwegbrug in de Tolstraat vernieuwd wordt kan er geen verkeer langs die kant en is de doorsteek naar de Ankerstraat voor de zwakke weggebruikers wel handig. De tijdelijke weg loopt over privéterrein, langs de spoorweg en is in samenspraak met de eigenaar opengesteld. Op Facebookgroepen zoals ‘Ge zetj van Nievekeirken as ge...’ deden mensen hun beklag over het nieuwe fiets- en voetwegje. “De steentjes zijn te gevaarlijk om erover te fietsen en bovendien is de weg niet verlicht”, klinkt het.

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt nu dat er verlichting zal aangebracht worden. Asfalt over de steentjes gieten, dat lijkt echter niet haalbaar. “Het gaat om privéterrein, dus dat is moeilijk. Maar we zullen bekijken wat er mogelijk is”, zegt hij.