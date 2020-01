Tientallen gele paaltjes in Blauwenbergstraat in strijd tegen overdreven snelheid Rutger Lievens

16 januari 2020

17u22 14 Aalst Volgens een Facebook-event is er op 19 januari in de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken de wedstrijd ‘Om ter meeste paaltjes afrijden Blauwenbergstraat’. Sinds kort staan er tientallen paaltjes in de Blauwenbergstraat in de strijd tegen overdreven snelheid. In de buurt zijn de meningen over de paaltjes verdeeld.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er klachten waren over overdreven snelheid. “Dit gaat om een proefopstelling. Daarna zullen we dit eventueel omvormen naar boomvakken, om de snelheid te remmen”, zegt hij. De meningen over de paaltjes zijn verdeeld in de buurt. Sommigen denken dat de paaltjes snel zullen worden omvergereden. “’s Ochtends staat hier nu al een lange file naar Aalst. Wat gaat dat zijn als er ook nog eens auto’s geparkeerd staan tussen die paaltjes?”, klinkt het.