Tientallen bomen en takken om- en afgewaaid KOEN MOREAU

08 juni 2019

12u03 0 Aalst De verschillende brandweerposten van de hulpverleningzone Zuid-Oost hebben sinds vannacht de handen vol met oproepen voor stormschade.

Op tientallen plaatsen waaiden bomen om, takken af of dreigden ze op straat te vallen. Dat was onder meer het geval op de E40 richting Brussel tussen Erpe-Mere en Aalst. Op de Zandberg in Aalst dreigde een gespleten boom op straat te belanden. Zaagwerk was er eveneens in de Blektestraat in Hofstade, Sint-Jobstraat in Aalst en Dokter Moenslaan in Lede. In de Stokstraat in Lede kwam een deel van een dakgoot los. Ook dat werd professioneel opgelost door vrijwilligers van brandweerpost Lede.

In verschillende tuinen en weiden gingen eveneens bomen tegen de vlakte. Zo kregen we al foto’s van een weide in de Speckaertstraat in Lede, de Essestraat in Impe en Kerskenhoek in Haaltert.