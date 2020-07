Tienermeisje krijgt klappen in steegje aan Grote Markt Aalst, politie is onderzoek gestart Koen Baten

08 juli 2020

16u24 0 Aalst Een 16-jarig meisje uit Aalst heeft gisterenavond enkele rake klappen gekregen van enkele jongeren. De feiten gebeurden op de Grote Markt in Aalst. Hierbij zou ze ook heel wat haar verloren hebben. Wat de reden was voor het geweld is niet helemaal duidelijk. De politie is een onderzoek gestart en zou enkele verdachten geïdentificeerd hebben.

De feiten speelden zich gisterenavond af. De vrouw liep ter hoogte van de McDonalds in Aalst toen ze plots werd lastig gevallen door enkele jongeren. Die zouden haar enkele klappen hebben gegeven en aan haar haren getrokken. De vader van het meisje ging onmiddellijk naar de politie van Aalst om klacht in te dienen.

De politie is gestart met een onderzoek naar de feiten en wat er zich heeft afgespeeld. Er zouden ook camera’s in de buurt zijn en die worden onderzocht. Mogelijk is er al een spoor naar de daders.