Tiende Sjalotje van VONK naar KSA Sint-Maarten Rutger Lievens

18 februari 2020

17u02 0 Aalst Het tiende Sjalotje van Vonk gaat naar de Aalsterse KSA Sint-Maarten. Met het Sjalotje beloont VONK een verdienstelijke jongere of jeugdvereniging.

“VONK hield hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in jeugdhuis Ypsilon”, zegt Emily Mortier, voorzitster van VONK. “Op deze avond werd voor de tiende keer het Sjalotje uitgereikt, een prijs voor de meest verdienstelijke jongere of jeugdvereniging van het afgelopen jaar. Iedereen kreeg de kans om verenigingen of jongeren te nomineren en hierna brak de strijd om stemmen los tussen tien genomineerden. Meer dan 800 geldige stemmen werden uitgebracht. Het was KSA Sint-Maarten die uiteindelijk naar huis ging met de trofee en een bon ter waarde van 400 euro bij The Outsider.”