Tiende burenbarbecue Edixvelde was topeditie Rutger Lievens

05 augustus 2019

13u20 6 Aalst Voor de tiende keer was er in Edixvelde in Nieuwerkerken een burenbarbecue.

In de wijk Edixvelde, een deel van Nieuwerkerken, heeft de jaarlijkse burenbarbecue plaatsgevonden. “Cindy en Wim zetten hun huis open voor de buurt. Peter Delclef bracht een verrassingsoptreden”, zeggen de buren. “Het was er eentje om in te kaderen met veel vriendschap, plezier, lekker eten en drinken, meezingers, dans,... Een topeditie.”