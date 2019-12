Ticketverkoop prinsenverkiezing start op 11 januari Rutger Lievens

27 december 2019

10u53 0 Aalst Aalsterse carnavalisten moeten de komende tijd twee data in het oog houden: op zaterdag 11 januari start de online ticketverkoop voor de verkiezing prins carnaval. Op maandag 27 januari kun je in De Werf terecht voor tribunetickets voor de zondagsstoet.

“Wil je de Verkiezing Prins Carnaval niet missen op 25 januari in de Florahallen? Stip dan zeker zaterdag 11 januari aan in je agenda, want dan start de (uitsluitend) online ticketverkoop op www.ccdewerf.be. Prijs voor een ticket: 7,50 euro. Alle info vind je op www.ccdewerf.be”, zegt de stad Aalst.

Tribunekaarten Statieplein

Ook de ticketverkoop voor de overdekte zittribune aan het Statieplein verloopt via De Werf. “De ticketverkoop loopt van maandag 27 januari 2020 (10 uur) t.e.m. dinsdag 18 februari (22 uur) online en t.e.m. woensdag 19 februari (18.30 uur) aan de balie van cc De Werf (Molenstraat 51) of zolang de voorraad strekt. Prijs voor een ticket: 20 euro. Rolstoelgebruikers en hun begeleider krijgen een gratis plaats aangeboden op een platform op het Statieplein. Zij dienen zich te registreren via het formulier op www.aalstcarnaval.be. Daar vind je ook meer gedetailleerde informatie over de ticketverkoop van de tribunekaarten”, aldus de stad.