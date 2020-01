Ticketinfo carnavalsmatch Okapi Aalstar: fans zonder abonnement kunnen vanaf 12 februari tickets bestellen Rutger Lievens

15 januari 2020

13u46 1 Aalst Op zaterdag 22 februari vindt de carnavalsmatch van basketbalclub Okapi Aalstar tegen Luik plaats in het Forum in Aalst. Traditioneel is dit het eerste carnavalsfeestje voor een dag later het echte werk begint. De club legt uit hoe fans aan een ticket kunnen geraken.

“Alvorens losse tickets op de markt komen, krijgen eerst onze sponsors en trouwe abonneehouders voorrang om nog extra tickets te bestellen”, zegt de club. “De abonneehouders kunnen hun eventuele extra tickets van 1 februari tot 9 februari aanschaffen via een mail naar ticketing@okapiaalstar.be of aan het loket (maximum twee extra tickets per abonnement en bij afhaling enkel te verkrijgen op vertoon van de identiteitskaart (naam van abo). Zij worden hiervan ook persoonlijk (mail) op de hoogte gebracht.”

Fans zonder abonnement kunnen – indien nog voorhanden – vanaf 12 februari tickets aanschaffen. “Opgelet: je mag er maximum twee per persoon bestellen, zowel online als aan het loket. Daarom doet het secretariaat ook open, indien nog tickets beschikbaar zijn uiteraard, op zaterdag 15 februari”, aldus Okapi Aalstar. “Er kunnen tijdens de carnavalsmatch geen bistromenu’s in het restaurant besteld worden, enkel VIP-menu’s. Vragen voor het restaurant kunnen gesteld worden via restaurant@okapiaalstar.be of het invulformulier op de website maar zijn pas bevestigd indien er nog plaatsen zijn.”