Thomas (27) start culinaire slagerij in Langestraat Rutger Lievens

29 april 2020

18u55 6 Aalst De 27-jarige Thomas De Jaeger opent in de Langestraat in Aalst de Culinaire Slagerij De Jaeger. Het is de slagerij die vroeger werd uitgebaat door Willy en Carine, maar ondertussen staat het pand al vier jaar leeg. Op 2 mei opent de jonge slager de deuren.

“Carine wou het pand enkel verkopen aan iemand die de slagerij voort zou zetten”, zegt Thomas De Jaeger, die zich de opening van zijn zaak wel een beetje anders had voorgesteld. “Wij hadden normaal een feestelijke opening met een buurtfeest voorzien op 30 april, maar dat gaat natuurlijk niet nu. Midden maart hebben we die plannen al opgeborgen, om de veiligheid van onze klanten te garanderen in deze coronatijden", zegt hij.

Thomas wil ambacht en lokale handel weer onder de aandacht brengen. “Alles ligt in één stuk in de koeltoog en wij kappen en snijden alles vers voor de klant. Zo heeft de klant zeggenschap in hoe dik, dun of groot het product is”, zegt hij. “We hebben de beenhouwerij in een nieuw jasje gestoken en alles wat opgefrist. De gevel is vernieuwd en binnenin hebben we gekozen om enkele authentieke elementen te behouden.”

Dieren zonder stress

Het verschil met een andere beenhouwerij? “Wij zijn langs geweest op al de boerderijen waar onze dieren vandaan komen. Zo zorgen wij ervoor dat ze in goede omstandigheden kunnen opgroeien en geen stress hebben vooraleer ze bij ons aankomen, dit zorgt voor extra mals vlees”, zegt de slager. “De dieren komen in hun geheel binnen. Zo zijn we zeker dat onze klant enkel de beste stukken mee naar huis kan nemen, versneden met kennis en passie voor de ambacht”, zegt hij. Bij slagerij De Jaeger vind je onder meer vers en gerijpt rundsvlees, varkensvlees, gevogelte, charcuterie, salades, slaatjes, bereide gerechten en BBQ-boxen.

Opstarten in coronatijden vraagt organisatie. “Wij laten twee klanten per keer in de winkel binnen. Het personeel draagt mondmaskers en handschoenen en er zal een mogelijkheid zijn om de handen te ontsmetten. De veiligheid van onze klanten primeert”, klinkt het.