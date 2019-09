Theater in de Stad: toptoneel op acht locaties Rutger Lievens

11 september 2019

18u06 6 Aalst De zevende editie van het sympathieke Theater in de Stad vindt dit weekend plaats in Aalst. Op 14 en 15 september geven acht Aalsterse toneelverenigingen het beste van zichzelf op evenveel locaties. Een avondje vol amusement, entertainment en Aalsters theater.

Het is een klein wonder dat er zoveel theaterverenigingen kunnen overleven in de stad Aalst. Nog mooier is het dat ze al voor de zevende keer als vrienden samenwerken om Theater in de Stad te brengen. Er wordt onder meer geacteerd in De Gendarmerie, de Vismijn, de vroegere stadsdrukkerij, SULBB, Netwerk en Utopia.

“Wil je een snelle hap cultuur of liever een uitgebreid menu? Dat bepaal je als bezoeker helemaal zelf. Stel je programma samen op basis van je eigen wensen of tempo. Veel voorstellingen kort na elkaar? Of liever gespreid over twee dagen? Het kan allemaal! Laat je vooral verleiden en verrassen door de verscheidenheid van het theater in al zijn facetten. Voor en na de voorstellingen kan je genieten van een drankje in het pop-up theatercafé”, aldus de organisatoren.

Bij de voorstelling van het programma werd ook de laureaat van de Applausprijs van dit jaar bekendgemaakt. Elk jaar geven de theaterverenigingen de prijs aan een beloftevol acteur of actrice. Winnares dit jaar is Ada Dierick, die zich liet vertegenwoordigen door haar ouders omdat ze in het buitenland vrijwilligerswerk doet.

