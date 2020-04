The King’s, The Tube en Wil Frit in juni tegen de grond: “Frituur zoekt nieuwe locatie” Rutger Lievens

28 april 2020

18u36 0 Aalst Op 1 juni starten de afbraakwerken van drie bekende horecazaken aan de Hopmarkt in Aalst: The King’s, The Tube en frituur Wil Frit gaan tegen de grond. Ze maken plaats voor luxeappartementen, waarvan de bouwwerken tegen 2022 klaar zullen zijn. Ondertussen is frituuruitbater Wilfried Wesemael volop aan het zoeken naar een nieuwe locatie voor zijn frituur.

Zeker The King’s en Wil Frit zijn echt monumenten van de Aalsterse horeca. The King’s was beroemd en berucht ver buiten Aalst. Wil Frit hoort bij Aalst als mayonaise bij een pakje friet. Vanaf 1 juni starten de afbraakwerken. “Doel is om vanaf 1 september te beginnen bouwen”, zegt ontwikkelaar Johan Baeten. “De oplevering van het gebouw ‘Le Roi’ is voorzien op 360 werkdagen. Naar schatting duren de werken dus tot februari 2022", zegt hij.

In de plaats van de horecazaken komen er vier luxeappartementen en een commerciële ruimte op het gelijkvloers. Immo Delestré zoekt een bestemming voor de gelijkvloerse verdieping. Er staat nog maar één van de vier appartementen te koop bij ABS Bouwteam, de bouwheer van dit project. Het gaat om het appartement op de eerste verdieping. De andere drie zijn verkocht. “Ook de commerciële ruimte moet nog worden ingevuld. Wilfried Wesemael van Wil Frit verhuist zijn frituur naar een nieuwe locatie in de buurt, zodat hij niet tot 2022 moet gesloten blijven. Er komt niet opnieuw een frituur of andere horeca op het gelijkvloers van Le Roi. Dat zou niet passen bij de uitstraling van het gebouw dat we voor ogen hebben”, zegt Baeten.