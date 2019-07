The Factory wordt Savage Club: opening op 31 augustus Rutger Lievens

31 juli 2019

14u20 19 Aalst Het tijdperk van The Factory in Aalst is ten einde, vanaf vandaag spreken we over Savage Club. Opening van de nieuwe club is voorzien op 31 augustus.

Karim Touh en Filip De Meester laten The Factory over aan Dean Janssens van James Bar op de Grote Markt. Dean had al aangekondigd dat The Factory een nieuw interieur en nieuwe naam krijgt. De naam is nu bekend: Savage Club. “Wij gaan de grootste feestjes bouwen die de stad ooit heeft gezien”, kondigt Savage Club aan.