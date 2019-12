Textielmuseum op site ‘du Parc’: Rechter geeft Fidoucia gelijk, opening op 7 februari Rutger Lievens

13 december 2019

15u32 1 Aalst De bouwpolitie had de werken aan het nieuwe textielmuseum op de site ‘du Parc’ in Aalst stilgelegd wegens niet in overeenstemming met de bestemming van recreatie, maar de rechter geeft Fidoucia nu gelijk. Sigrid Deceulaer van Fidoucia zal dus vanaf februari haar textielbelevingscentrum kunnen openen.

“We hebben een vonnis”, juicht Deceulaer. “Het stakingsbevel is opgeheven. De rechter verklaart de vordering van Fidoucia ontvankelijk en gegrond. We kunnen dus aan de slag. Het Vlaams gewest kan wel nog in beroep gaan maar dat horen we dan wel. Wij zijn alvast superblij en gaan er met volle moed tegenaan. We hopen te openen tegen 7 februari”, zegt Sigrid.

Normaal gezien had Fidoucia op du Parc al in september open moeten zijn, maar de bouwpolitie stak daar een stokje voor. Er was twijfel of lingeriewinkel Fidoucia niet louter met een winkel ging starten op du Parc, iets wat in tegenspraak is met de bestemming van dagrecreatie. Sigrid Deceulaer hield voet bij stuk en stelde dat het om een textielmuseum zou gaan. De rechter volgt dat nu. Op dit moment zit Fidoucia in een pop-up in de Kattestraat, maar als alles goed gaat opent in februari het nieuwe textielmuseum in du Parc.