Textielinzameling enkel nog via De Kringwinkel en één private partner Frank Eeckhout

28 februari 2020

13u23 10 Aalst Enkel vzw De Kringwinkel Stroom, vzw De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen en het tijdelijk handelsvennootschap rond V.I.C.T. mogen vanaf 1 maart nog textiel inzamelen binnen het werkingsgebied van ILvA. “Hiermee wordt de wildgroei aan containers een halt toegeroepen en kan het illegaal inzamelen van textiel bestreden worden. Ook het sluikstorten aan de containers wordt hiermee aangepakt", zegt Tina Verraes.

Er was al enige tijd nood aan een andere aanpak rond de inzameling van textiel. Om een halt toe te roepen aan containers die overal in het straatbeeld opduiken en om het inzamelen van textiel door onbekende organisaties tegen te gaan, heeft ILvA een concessie uitgeschreven. Daarnaast wil ILvA er voor zorgen dat er meer textiel wordt ingezameld. Er verdwijnt immers nog te veel textiel bij de restfractie, zo’n zeven kilogram per jaar per inwoner.

Verschillende percelen

“De concessie voor textielinzameling in de komende vijf jaar is verdeeld in verschillende percelen. Het eerste perceel bevat 189 containers in het volledige werkingsgebied en is toegewezen aan de vennootschap Vlaams Inzamelcentrum Textiel. Deze containers herken je aan hun groene kleur. De andere percelen zijn voorbehouden voor de sociale economie. Deze containers hebben een grijze kleur en dragen het logo van De Kringwinkel. Met de opbrengst van de textielverkoop creëren zij lokale sociale tewerkstelling en ondersteunen zij, in samenwerking met de OCMW’s, mensen met financiële problemen. De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen zal 76 textielcontainers in Kluisbergen, Zottegem, Liedekerke, Ninove, Herzele, Geraardsbergen, Galmaarden en Denderleeuw beheren. In Aalst, Affligem, Erpe-Mere, Haaltert, Lede, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem zal De Kringwinkel Stroom 85 textielcontainers in concessie hebben", vertelt pr-verantwoordelijke Tine Verraes.

Drie concessiehouders

Concreet betekent dit dat enkel de drie hierboven vermelde concessiehouders het recht op textielinzameling hebben en dat ook inzamelingen door serviceclubs of scholen niet langer mogelijk zijn. “Enkel de containers die ook het ILvA-logo dragen zijn nog toegelaten. Alle andere zijn illegaal geplaatst en zullen verwijderd worden, zowel van het openbaar als van privéterrein. ILvA heeft in eerste instantie alle gekende textielinzamelaars aangeschreven om hun containers weg te halen voor 1 maart 2020. Wanneer dit niet is gebeurd, zal een proces verbaal worden opgesteld en zal ILvA de containers weghalen, in samenwerking met de betrokken stad of gemeente. De regels rond de textielinzameling wijzigen niet. In de containers en tijdens de inzameling aan huis, mag naast draagbaar textiel of leder ook versleten of beschadigd textiel worden aangeboden, zolang het proper is. Ook beddengoed, schoenen en speelgoedknuffels zijn welkom. Nog steeds geldt de regel dat je alles in zakken aanbiedt. Matrassen, tapijten, zetelkussens, nat of besmeurd textiel en ander afval zijn niet welkom", geeft Verraes nog mee.