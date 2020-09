Test op 17 september de Moorselse deelauto Rutger Lievens

Kom op 17 september de deelauto in Moorsel testen.

“Staat jouw (tweede) wagen het grootste deel van de tijd stil? Dan is autodelen vast goedkoper en gemakkelijker voor jou. Schrijf je in om op donderdag 17 september de Moorselse deelauto te testen”, aldus de stad Aalst.

Op die dag kan je in drie sessies, telkens met tien personen, kennismaken met de Moorselse deelauto. Wil jij bij de gelukkigen zijn? Schrijf je dan snel in! Je kan een sessie starten om 19, 20 en 21 uur. Plaats van afspraak is het oud-gemeentehuis, Pachting 4 - 9310 Moorsel.

In een eerste deel krijg je een presentatie. Hier doorloop je de stappen van aanmelden in de app tot het starten van de wagen. In een tweede deel bekijk je live hoe de auto werkt en kan je een kort ritje maken. Indien de sessie volzet is, wordt je op de wachtlijst geplaatst. Wil je al meer weten, neem dan een kijkje op de website.