Tesla vliegt met hoge snelheid uit bocht en richt ravage aan Bewoners in het huis slapen beneden en komen met de schrik vrij Koen Baten

18 september 2019

01u06 292 Aalst Op de Dries in Nieuwerkerken heeft een bestuurder van een Tesla Model X dinsdagavond een ware ravage aangericht met zijn wagen. In een scherpe bocht verloor de automobilist plots de controle over het stuur, ramde hij een geparkeerde wagen en kwam hij vervolgens op drie wielen tot stilstand tegen een gevel. Vermoedelijk was de bestuurder onder invloed.

Het ongeval gebeurde dinsdag rond 23.30 uur in de richting van de Stationsstraat. De automobilist was met twee passagiers op weg naar huis toen het plots fout ging. Verschillende getuigen zagen dat hij met hoge snelheid uit de bocht ging en een geparkeerde Citroën ramde. Het voertuig reed daarna door een haag en kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Ook een tweede geparkeerde voertuig werd daarbij zwaar toegetakeld.

Twee woningen liepen aanzienlijke schade op door de zware klap. De bewoners van het getroffen huis waren op het moment van de feiten al aan het slapen op het gelijkvloers. De geparkeerde wagen die de grootste klap heeft opgevangen, kon voorkomen dat de Tesla de gevel kon binnenrijden en een ware ravage in het huis kon aanrichten. De bewoners van de woning zijn danig onder de indruk door het ongeval. “Het klonk alsof er een oorlog was uitgebroken”, aldus de bewoner. “Ik en mijn vrouw slapen beneden vlak aan het raam, dit had veel slechter kunnen aflopen. Wij lagen al te slapen toen het ongeval gebeurde. Plots schrokken we wakker door de hevige klap. Onze voordeur is volledig vernield, de bestuurder van de Tesla moet echt veel te hard hebben gereden. Het zal een tijd duren vooraleer de schade volledig hersteld zal zijn.”

Veel snelheidsduivels

Verschillende buurtbewoners beamen dat er op de Dries in Nieuwerkerken regelmatig veel te hard wordt gereden. “Zeker hier in de bocht scheuren ze er soms door. Echt niet meer normaal", klinkt het. Het is dan ook niet de eerste keer dat er zich een zwaar ongeval voordoet op de Dries. Enkele jaren geleden ging even verderop ook al een auto uit de bocht, ook die kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. “Het is niet te begrijpen dat hier zo snel wordt gereden. Misschien kunnen er maatregelen worden genomen om de snelheid hier naar omlaag te krijgen", klinkt het.

De drie inzittenden van de Tesla werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn er niet erg aan toe. Mogelijk had de bestuurder wel gedronken. Door het ongeval zijn twee van de drie auto’s volledig rijp voor de schroothoop.