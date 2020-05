Terug naar school: “Het moet een feest zijn vandaag. We willen gelukkige kinderen zien, ondanks de handgel en de social distance” Rutger Lievens

15 mei 2020

10u38 30 Aalst Lesgeven in coronatijden: verschillende scholen in Aalst testen het vandaag uit. In basisschool Park in de Eikstraat liepen op de eerste schooldag na twee maanden lockdown zestig leerlingen door de schoolpoort. Nadat de handjes waren ontsmet konden ze naar de klas, waar alle banken op genoeg afstand stonden van mekaar. “Vandaag geven we nog geen les. Vandaag dient om te ventileren, om te praten over wat we hebben meegemaakt. En voor de leerkrachten, die zolang in hun bubbel hebben gezeten, zijn er vanavond bubbels”, zegt de directrice.



Dat het geen normale schooldag wordt, zie je meteen al op de speelplaats. Die is met linten in drie stukken verdeeld. De speeltuigen zijn verboden terrein. “We zitten op één campus met twee scholen: BS Park en De Kleine Okapi. Het achterste stuk van de speelplaats is voor De Kleine Okapi. Voor Park zijn er twee zones op de speelplaats: een bubbel voor de kinderen van de noodopvang en een voor de kinderen die les volgen. De bubbel van de kinderen die les volgen wordt nog eens in drie gesplitst. Het eerste, tweede en zesde jaar spelen apart op andere momenten. De speeltuigen mogen ze niet gebruiken”, zegt directrice Sofie De Pauw.

Tweede eerste schooldag

Het is voor velen een tweede ‘eerste schooldag’. “We merken wel dat er opnieuw stress is bij de kinderen en ouders. Opnieuw dezelfde stress als op een eerste schooldag”, zegt Sofie De Pauw. “Ouders hebben gebeld dat ze bang zijn. Er zijn ouders op bezoek geweest om te kijken hoe alles zal verlopen. Hoe zijn de klassen ingedeeld? Is er genoeg ruimte? Is er handgel? Het waren niet zoveel ouders, maar een paar hadden daar nood aan. In het zesde is er een leerling die niet komt uit angst bij de ouders en we hebben daar begrip voor, maar we proberen zoveel mogelijk te sensibiliseren en hen te overtuigen. Veel mensen denken: we mogen dan wel bang zijn, maar vroeg of laat moeten de kinderen toch terug. Het probleem wordt uitgesteld. Dat trekt de mensen over de streep.”

Op school is er vandaag veel aandacht voor het geluk van leerling en leraar. Er is plaats voor plezier. “Vandaag moet een feest zijn”, verrast de directrice ons. “Dat is de ingesteldheid, ondanks alles. De kinderen moeten eens kunnen ventileren. Hoe hebben zij het ervaren in hun bubbel? En over bubbels gesproken: voor de leraren hebben we op het einde van de dag een glaasje bubbels. Ook zij moeten eens met mekaar kunnen praten over de gebeurtenissen”, zegt de directrice. “Er wordt vandaag geen les gegeven, het is een test. In het weekend is er tijd om bij te sturen en volgende week gaan we van start.”

Met vier in de leraarskamer

Een tachtigtal kinderen kwamen vandaag naar BS Park, waaronder de twintig kinderen van de noodopvang. Het eerste, tweede en zesde jaar kregen dus les. “Er zijn zeven klassen. Het eerste jaar is er in drie groepen verdeeld, de andere jaren in twee groepen. Twee kleuterjuffen staan in het eerste leerjaar. Dat is een weloverwogen keuze. Ze kennen die kinderen ook. We hebben gekozen om de groepen op te splitsen op basis van niveau. In het eerste jaar staat de juf van het eerste bij de kinderen die nog een inhaalbeweging moeten maken. De kleuterjuffen bij de andere groepen.”

Het schoolteam heeft haar werk gehad de voorbije weken om overal stickers op de vloeren te kleven. Op de trap staan pijlen en moet je rechts houden. In de klas is rond elke schoolbank aangeduid tot waar de leerlingen mogen bewegen. Ook als je je handen wast in de toiletten is met stickers een zone afgebakend waar andere leerlingen niet in mogen komen. In elke klas staat een ontsmettingstafel waar al het schoolmateriaal proper gemaakt wordt na de les. In de lerarenkamer mogen maar vier personen tegelijk, alle deurtjes zijn van de kasten gehaald zodat leerkrachten zo weinig mogelijk klinken moeten vastpakken.

Spiegel op hoofd van juf

Juf Saskia geeft normaal ondersteuning in verschillende klassen, maar heeft opnieuw een groep toegewezen gekregen. Ze draagt een scherm voor haar gezicht. “Liever een faceshield dan een mondmasker. Zeker tijdens het lesgeven is dat toch beter, want dan zien de kinderen je mimiek en begrijpen ze je beter. Buiten de klas zet ik dan het mondmasker op”, zegt ze.

De meeste leerlingen zijn enthousiast en hebben elkaar en de juffen gemist. Al die linten en nieuwe regeltjes schrikken niet af. “Het ziet er goed uit allemaal. Je moet 1,5 meter afstand houden”, zegt Alexander. “Ik kom graag naar school, maar vond het niet zo erg om thuis te zijn”, zegt hij. De juf ziet er helemaal anders uit, met dat scherm voor haar gezicht. De kinderen weten perfect waarom ze het draagt. “De juf heeft een soort van spiegel op haar hoofd, zodat er niks op haar gezicht kan komen”, zeggen ze. Yannick (8) heeft zelf ook zo een face shield van thuis meegebracht, als een van de enige leerlingen. De meesten dragen een mondmaskertje. “Mijn papa heeft dat voor mij gekocht”, zegt hij. “Ik ben blij dat het school weer is begonnen en ik de klas kan terugzien”, vertelde hij.



