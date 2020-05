Terug naar de LP Boonschool: Spongebob meet temperatuur leerlingen, Cor en Ona ‘gaan op wereldreis’ Rutger Lievens

15 mei 2020

18u16 9 Aalst Leerlingen van de Louis Paul Boonschool in Erembodegem moesten eerst hun temperatuur laten meten voor ze de school binnen mochten. Het was Spongebob die de thermometer hanteerde aan de ingang van de school. De personages ‘Cor en Ona’ maakten de kinderen wegwijs in alle nieuwe regeltjes op school.

“Bij de heropstart van de school communiceerden we frequent met de ouders om alle praktische informatie door te geven. Natuurlijk wilden we ook de kinderen niet uit het oog verliezen, want zij blijven uiteindelijk toch ons doelpubliek”, zegt directeur Gerdy Decavel. “We gingen op zoek naar een manier om de kinderen speels voor te bereiden op hun terugkeer en om hen een warm onthaal te geven op school. Hiervoor lieten we ons inspireren door het mooie verhaal ‘Cor en Ona gaan op wereldreis’ geschreven door kleuterleidster Ilse van Oudenhove.”

“We schreven een vervolg op het verhaal en maakten een filmpje waarin Cor en Ona de verschillende maatregelen die werden getroffen op onze school uitleggen op kindermaat”, aldus de directie. “Zo wisten de leerlingen waar ze zich aan konden verwachten en konden ze zonder al te veel zenuwen terug naar school komen.”

“Aan de schoolpoort zorgden we deze ochtend ook voor een leuk onthaal. Omringd door de bellen van onze bellenblaasmachine wandelden de leerlingen het pad op. Aan de poort werden ze onthaald door Spongebob die hun temperatuur nam en kregen ze een armbandje met de kleur van hun ‘bubbel’ voor de resterende schoolweken. Ook Cor en Ona stonden erbij en zagen dat het goed was. Zo begonnen onze leerlingen van L1, L2 en L6 gezond en wel en met een lach op hun gezicht aan deze toch wel speciale dag.”