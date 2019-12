Tereos levert de stad jaarlijks 1,3 miljoen euro belastingen op Rutger Lievens

12 december 2019

Tereos betaalt jaarlijks meer dan 1,3 miljoen euro belastingen aan de stad Aalst. Dat blijkt uit cijfers die we kregen van schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval met een kind rijzen er heel wat vragen over de aanwezigheid van een industriezone in het midden van de stad Aalst. Uit cijfers van de schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) blijkt dat de fabriek de stad ook wel iets oplevert. “Via de belasting op motoren betaalt Tereos 700.000 euro per jaar. De onroerende voorheffing levert de stad 647.446 euro op. Alles samen meer dan 1,3 miljoen euro per jaar dus”, zegt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).