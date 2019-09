Tentoonstellingsruimte QuARTier A sluit na tien jaar de deuren redactie

03 september 2019

16u53 1 Aalst Kunstliefhebbers zijn een beetje in rouw: QuARTier A aan het Burgemeestersplein in Aalst doet de deuren dicht. Dat maakten Alec Camu en Karolien Deman van QuARTier A bekend.

Er waren al enkele maanden geen activiteiten meer in QuARTier A. “En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen...”, luidt het bij QuARTier A. “Misschien krijgt de ruimte van QuARTier A in de toekomst een andere invulling, de tijd zal dat uitwijzen. Maar voorlopig doen we de boeken toe. QuARTier A bestond bijna tien jaar. We hebben zoveel mooie momenten beleefd. We zijn erg dankbaar voor de toffe responsen die we ontvingen en de ervaringen die we opdeden.”