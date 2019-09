Tentoonstelling over leven Martinus van Tours verzwijgt zijn dood: “Bang dat kindjes zullen denken dat Sint-Maarten is gestorven” Rutger Lievens

10 september 2019

12u04 2 Aalst Begin oktober opent in het stedelijk museum van Aalst de tentoonstelling over de historische figuur Martinus van Tours, die na zijn dood uitgroeide tot kindervriend Sint-Maarten. De tentoonstelling ‘Maarten en de magie van de mantel’ is gebaseerd op het gelijknamig boek van Mario De Koninck en Nikola Hendrickx. Voor de dood van Martinus is er echter geen plaats op de tentoonstelling. De tekening van een dode Martinus van Tours is geweerd, tot ergernis van schrijver Mario De Koninck. Mogen kinderen geconfronteerd worden met de dood?

Mario De Koninck schreef de teksten van ‘Maarten en de magie van de mantel. De tekeningen zijn van Nikola ‘IOA’ Hendrickx. De voorbije dagen was er discussie ontstaan over hoe de tentoonstelling die gekoppeld is aan het kinderboek moet aangepakt worden. Erfgoedcel Denderland, op wiens vraag het boek werd gemaakt, vond het beter niet te praten over de dood van Martinus van Tours. Mario De Koninck vindt dat het verhaal dan onvolledig is.

“Zucht”

Er werd zelfs even nagedacht om de tentoonstelling alleen toegankelijk te maken voor kinderen ouder dan 9 jaar, maar dat vrij absurde idee haalde het uiteindelijk niet. “Na dagenlang gepalaver heeft het stedelijk museum Aalst een beslissing genomen over de expo die ze zouden organiseren over het boek ‘Maarten en de magie van de mantel’, door mij geschreven en Nikola Ioa Hendrickx geïllustreerd. Ze gaan de expo niet annuleren, maar wel censureren. Het moment waarop Martinus van Tours sterft en door het volk heilig wordt verklaard (dus Sint wordt), komt niet in de expo. Ze zijn bang dat de kinderen... dat deel niet gaan kunnen plaatsen. Zucht. Is het niet nét de taak van een museum om mensen, dus ook kinderen, dingen te helpen plaatsen?”, vraagt Mario zich af.

Bezorgd

Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij Erfgoedcel Denderland, zegt dat er inderdaad een debat geweest is over het al dan niet vertellen dat Martinus van Tours gestorven is aan kleine kinderen. “We zijn bezorgd dat jonge kinderen het verschil niet snappen tussen de historische figuur van Martinus en de heilige Sint-Maarten. Een paneel van 2 op 3 meter met een dode Sint-Maarten, leg het maar uit als ouder aan je kind. Het is niet de bedoeling om daar de focus op te leggen. Dat het in het boek staat, dat behoort tot de vrijheid van de auteur. Het is een voorleesboek en dus kan je dat al beter kaderen als ouder”, zegt Van Houtte. “Wij wilden de focus leggen op het moment dat Maarten zijn mantel in twee snijdt. Dat moet hét moment zijn van de tentoonstelling.”

De tentoonstelling ‘Maarten en de magie van de mantel’ loopt vanaf 3 oktober. Je kan het boek al vroeger bestellen en 5 euro korting krijgen. De normale verkoopprijs vanaf 3 oktober is 19,5 euro. Bestellen doe je hier.