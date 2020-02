Tentoonstelling carnavalsaffiches in museum: deze ontwerpen haalden het niet Rutger Lievens

12 februari 2020

17u23 8 Aalst Het was uiteindelijk het ontwerp van de 16-jarige Staf De Koninck die het haalde, maar welke ontwerpen van de carnavalsaffiche van Aalst carnaval 2020 werden er nog ingediend? Je kan ze allemaal bezichtigen in het stedelijk museum, waar ze tentoongesteld staan.

De carnavalsaffiche kan elk jaar op heel wat aandacht rekenen en dat was in 2020 zeker niet anders. De winnaar van 2020 heet Staf De Koninck, maar er waren nog wel wat ontwerpen die zeker het bekijken waard zijn. Al die ontwerpen kan je nu bezichtigen in het stedelijk museum ‘t Gasthuys. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en loopt van 11 februari tot en met 8 maart 2020.

Bezoek het museum van dinsdag tot vrijdag tussen 10 en 17 uur, of op zaterdag en zondag tussen 14 tot 18 uur. Tijdens de carnavalsdriedaagse (23, 24 en 25 februari) is het museum uitzonderlijk gesloten.

We geven hier al een voorsmaakje: