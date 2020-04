Teller coronaoverlijdens staat op 74: “Drie nieuwe slachtoffers in voorbije 24 uur” Frank Eeckhout

21 april 2020

18u04 9 Aalst Het aantal COVID-overlijdens in Aalst staat momenteel op 74. “De voorbije 24 uur zijn er drie slachtoffers bijgekomen. Elk overlijden komt aan als een mokerslag", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Het schakelzorgcentrum in het Ibishotel in Aalst biedt nu plaats aan zestien patiënten. “Hoewel men de laatste dagen steeds vaker leest over bemoedigende statistieken, blijven de cijfers over de mensen die overleden zijn toch evenzoveel mokerslagen. Op heden zijn er op Aalsters grondgebied 74 overleden COVID-patiënten, waarvan drie de voorbije 24 uur. Achter deze statistieken en curves zitten mensenlevens, dat mag men toch ook nooit uit het oog verliezen. Intussen zien we ook de toegevoegde waarde van ons schakelzorgcentrum waar de patiënten kwaliteitsvol en comfortabel worden opgevangen, in afwachting van hun definitieve terugkeer naar de eigen woning. De residenten zijn er uiterst tevreden. De voorbije 24 uur mochten trouwens ook dertien mensen vanuit de Aalsterse ziekenhuizen naar huis. In totaal zijn al 324 mensen kunnen terugkeren naar de eigen woonst. Stilaan mag en moet ernstig worden nagedacht over de volgende stappen die noodzakelijk zijn op medisch en economisch vlak. Ook hier zal de Aalsterse Veiligheidscel op een doordachte manier werk van maken", laat burgemeester Christophe D’Haese weten.