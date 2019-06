Tegen 2020 BMX-terrein met startheuvel van 6,5 meter hoog aan sporthal Denderdal Rutger Lievens

11 juni 2019

19u25 46 Aalst Erembodegem krijgt tegen 2020 een BMX-terrein dat zal voldoen aan de UCI-normen. BMX’en is een olympische sport en vanaf volgend jaar zal je daarvoor kunnen trainen aan sporthal Denderdal. Er komen tegen dan ook drie padelterreinen. Het recreatief bikepark blijft bestaan.

De vergunningsaanvraag voor de vernieuwing van sportcomplex Denderdal in Erembodegem wordt woensdagavond besproken op de Gecoro, de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening. De plannen zien er alvast zeer ambitieus en veelbelovend uit. “Er is aandacht voor G-sport: Denderdal wordt niet exclusief, maar wel optimaal afgestemd op G-sport, vanuit een inclusieve aanpak. De sporthal wordt een flexibel centrum waar nieuwe/jonge sporten de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Fietsen krijgt er een centrale rol: Denderdal wordt hét fietscentrum van Aalst, met ruimte om te leren fietsen (ook elektrisch), een BMX-circuit en met een bikepark.”

UCI-normen

Het recreatieve bikepark dat enkele jaren geleden werd aangelegd, blijft bestaan. Er komt wel een waterpoel. Waar het voetbalveld aan Denderdal ligt, zal het BMX-terrein komen. “Terwijl het bikepark eerder recreatief is aangepakt, zal dit BMX-terrein echt wel voldoen aan alle UCI-normen. BMX’en is een olympische sport”, zegt architect Bram Ringoir. In principe kunnen er dus grote internationale wedstrijden plaatsvinden, al is dat niet helemaal de bedoeling. Dat zou te grote mobiliteitsproblemen met zich kunnen meebrengen. “Het is de bedoeling dat de recreatieve BMX’er een kwaliteitsvol sportterrein krijgt”, zegt Ringoir.

Zo’n BMX-terrein ziet er vrij indrukwekkend uit, met een hoge startheuvel en dan een terrein vol kleinere bergjes. De startheuvel heeft een hoogte van 6,55 meter en de overkapping er op heeft een hoogte van 3,2 meter. Het hoogste punt van de startheuvel bedraagt dus 9,7 meter. De overkapping van de padelterreinen bedraagt 9,6 meter.

Voorjaar 2020

Doel is om volgend jaar het vernieuwde Denderdal te realiseren. “Eens de vergunningen zijn goedgekeurd kunnen we aan de slag gaan", zegt architect Ringoir. “De padelterreinen met gebouw zullen we vermoedelijk in het voorjaar van 2020 kunnen opleveren. Gelijktijdig wordt het BMX-circuit aangelegd”, zegt hij.

De stad investeert ook in meer bergruimte en kleedkamers in de sporthal. De stad investeert in de uitbreiding van de sporthal een miljoen euro. Aalst haalde daar een Vlaamse subsidie van 300.000 euro voor binnen.