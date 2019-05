Technische problemen bij Binnenlandse Zaken, nog geen enkele Aalsterse uitslag bekend Rutger Lievens

26 mei 2019

17u35 12 Aalst Door een technisch probleem in het computersysteem van Binnenlandse Zaken kunnen steden en gemeenten voorlopig geen uitslagen meer doorgeven. Daardoor is er in Aalst nog geen enkele uitslag bekend.

Het nieuws wordt bevestigd door Aalsters schepen Mia De Brouwer (N-VA). “Onbegrijpelijk maar waar, het systeem van Binnenlandse Zaken ligt plat. Daardoor hebben we nog geen enkele uitslag kunnen doorgeven vanuit Aalst”, zegt ze. Het is dus nog eventjes wachten op de resultaten van de stembusgang in Aalst.