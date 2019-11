Technigo zet zich in voor Rode Neuzen Dag: “Met de opbrengst een stille ruimte voorzien voor kinderen die nood hebben aan een time-out” Rutger Lievens

15 november 2019

18u01 0 Aalst Acteur Vincenzo De Jonghe was op de Aalsterse school Technigo om de leerlingen warm te maken voor Rode Neuzen Dag. Technigo is een Rode Neuzen School en organiseert tal van acties voor het goede doel.

“We willen op school een stille ruimte voorzien voor leerlingen die nood hebben aan een time-out, in tijden van rouw of als ze gewoon eens willen weg zijn uit de drukte”, zegt Peter Pycke, een van de drijvende krachten achter Rode Neuzen Dag op Technigo. De stille ruimte zou in een klascontainer komen die nog moet aangekocht worden. “Dat zal al snel 14.000 euro kosten dus hopelijk kunnen we ons doel behalen.

De komende weken gaan de leerlingen pannenkoeken, nieuwjaarskaartjes, soep en koekjes verkopen. In totaal zijn er zeker 12 acties, waaronder een tombola en een carwash.