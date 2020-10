TechniGO! heropent na zes maanden volledig gerenoveerd didactisch restaurant Rutger Lievens

05 oktober 2020

14u42 12 Aalst Na zes maanden is het didactisch restaurant van TechniGO! Aalst opnieuw open. Sinds de corona-lockdown was het restaurant aan de Oude Gentbaan dicht. De school maakte gebruik van de tijdelijk sluiting om het restaurant volledig te renoveren.

Het gebouw aan de Oude Gentbaan dateert uit de jaren 50 en werd in 1974 hostellerie Terlinden. Midden jaren 90 werd het gebouw aangekocht door het Ministerie van Onderwijs en na enkele verbouwingswerken ingericht als didactisch restaurant. Leerlingen kregen er een volwaardige hotelopleiding en worden er nu nog altijd opgeleid tot kok of kelner. “Met één dag praktijk per week kom je al vlug in de realiteit terecht. In de derde graad wordt de praktijk aangevuld met een stage in de beste hotelketens van het land”, zegt Marc Slegers van de Hotelschool van TechniGO!.

Om de leerlingen in een zo echt mogelijke situatie te kunnen opleiden, kan iedereen er komen eten zoals in een echt restaurant. “Je kan hier nu zowel voor een gastronomische als voor een snelle lunch terecht. Onze leerlingen staan, na maanden van inactiviteit, te popelen om snel terug gasten te mogen ontvangen in hun restaurant. Het hotelteam zal er alles aan doen om er een aangename middag van te maken”, zeggen Marc Slegers van de Hotelschool van TechniGO! en Bieke Nagels van de directie van TechniGO!.

Tijdens de coronacrisis liet de school het restaurant volledig renoveren en opfrissen. In 2017 behaalde Terlinden als eerste GO!-school in Vlaanderen een smiley, dat is een kwaliteitslabel uitgereikt door het FAVV.