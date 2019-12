TechniGO! Aalst blikt terug op Rode Neuzen Dag: “We hebben afgesloten met een knal” Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Joachim Baeyens

04 december 2019

Voor een laatste keer blikt Rode Neuzen Reporter Joachim Baeyens (18) van de school TechniGO! Aalst terug op Rode Neuzen Dag.

Intussen is Rode Neuzen Dag al ten einde gelopen, en kennen we het totaalbedrag: een knappe som van maar liefst 4.315.197 euro. Zoals reeds te lezen was in mijn vorige artikels, draagde ook TechniGO! Aalst zijn steentje bij. Alle acties van TechniGO! Aalst samen, waren goed voor een totaalbedrag van: 3.820 euro. Omdat er nog 700 euro over was van de vorige editie, werd dit bijgelegd bij het totaalbedrag. Dat maakt dat het gehele bedrag van TechniGO! op 4.520 euro komt. Dit konden we op TechniGO! niet zomaar voorbij laten gaan, dus werd vrijdag 29 november uitgeroepen tot een echte feestdag! Ik neem jullie in dit artikel mee, om te vertellen hoe deze bijzonder feestelijke dag verliep.

De vrolijke, feestelijke en gemoedelijke sfeer was er al sinds de ochtend op te merken. Iedereen was vrolijk en de kleur rood was prominent aanwezig! De oproep om op 29 november in het rood gekleurd naar school te komen, was een groot succes! Leerlingen, leerkrachten, directie en schoolmedewerkers doken allemaal hun kleerkasten in op zoek naar iets roods.

Feest!

Na de middag barstte het feest pas echt los. Eerst was er een toespraak van de directie, en daarna van Meneer Pycke. Hij vertelde hoeveel geld de actiets hadden opgebracht, en het totaalbedrag. Daarna barstte het feest los. Er was een free podium waar leerlingen die iets voorbereid hadden, hun talenten konden tonen aan de hele school. Er heerste een zeer losse en ontspannen sfeer. Er kwamen mensen zingen en dansen, en er was zelfs een acrobatische slangenmens act. Ook werd er bekend gemaakt wie de meeste pannenkoeken verkocht had, en een mooie prijs won.