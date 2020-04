Tech Data, Vierdewereldgroep en stad starten inzamelactie laptops voor Aalsterse schoolkinderen Rutger Lievens

14 april 2020

13u27 0 Aalst De Vierdewereldgroep, de stad Aalst en Tech Data starten een inzamelactie van tweedehands laptops. Die computers zijn bedoeld voor leerlingen van Aalsterse basisscholen die geen laptop hebben. Zo kunnen zij tijdens de coronacrisis thuis onderwijs krijgen.

Deze inzamelactie is een aanvulling op dewelke door het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) georganiseerd wordt en die gericht is op het secundair onderwijs. “De digitale kloof is al langer dan vandaag een probleem bij kwetsbare gezinnen”, stelt Nele Buyl van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw. “De gelijke onderwijskansen dreigen in gevaar te komen wanneer gewerkt wordt op twee snelheden; mét en zonder digitale toegang thuis. Daaraan willen we iets doen.”

Tech Data

“Onze coördinator lokaal flankerend onderwijsbeleid brengt samen met de lokale onderwijspartners in kaart welke nood er is en focust daarbij op het lokale basisonderwijs ”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs, uit. “Zij coördineren ook de verdeling van de door Tech Data in orde gezette laptops.”

Tech Data België, één van de grootste IT-distributeurs ter wereld met onder meer een vestiging te Aalst, ondersteunt verschillende goede doelen vanuit hun Charity projectgroep ‘From Heart to Heart’. “We willen dan ook zeker de krachten bundelen met de Stad Aalst om onze jeugd de mogelijkheid te geven om digitaal te kunnen werken. Daarvoor stellen we met plezier onze expertise ter beschikking”, zeggen Bart Roeland (Sales Manager) en Karel De Meersman (Business Development Manager).

Inzamelen laptops

Wie een nog werkende laptop heeft, liefst minimum I3 processor, die niet ouder is dan 6 jaar en nog over een adaptor beschikt, mag contact opnemen met de stad. De overdracht zal op een veilige manier gebeuren volgens alle geldende voorschriften.

Een laptop kan binnengebracht worden tijdens de openingsuren van het administratief centrum vanaf woensdag 15 april. Daarna worden de laptops verpakt en bezorgd aan Techdata om ze gebruiksklaar te maken (wissen van persoonlijke data , cleaning, OS installatie en herverpakken).

Voor meer informatie over de inzamelactie: Lieve Van Den Eeckhout, dienst Onderwijs – 053 77 9300, onderwijs@aalst.be

Om deze laptops gebruiksklaar te maken lanceert de Vierdewereldgroep een fundraising. Bedrijven en burgers die hun steentje willen bijdragen kunnen storten op het rekeningnummer van ‘Brood voor morgenvroeg’: rekeningnummer BE51 0018 8396 9362, met vermelding: computers gezinnen in armoede.