Tech Data-quiz brengt 15.000 euro op voor zeven goede doelen Rutger Lievens

24 december 2019

15u24 28 Aalst Tech Data uit Aalst zamelde met hun quiz exQUIZit maar liefst 15.000 euro in voor het goede doel. Dat geld werd verdeeld onder zeven verenigingen of organisaties: vzw De Kalmoes, Kom op tegen Kanker, Stop Darmkanker, Charcot Fondation, The english bulldog resort, Kerst In De Stad (Aalst) en Child Easy.

De quiz vond plaats op 23 oktober in De Filatuur in Aalst. “Zestig teams van vijf personen registreerden zich voor exQUIZit. Na een paar dagen waren alle plaatsjes bezet. Het totale bedrag dat we op 23 oktober inzamelden? 15.000 euro. We zijn alle deelnemers enorm dankbaar”, zegt Bart Roeland die de quiz mee organiseerde. De opbrengst gaat naar vzw De Kalmoes, Kom op tegen kanker, Stop Darmkanker, Charcot Fondation, The english bulldog resort, Kerst In De Stad (Aalst) en Child Easy.