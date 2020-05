Team COVID-19 van het ASZ maakt grappig Tik Tok-filmpje: “We worden je stilaan de baas, coronavirus” Rutger Lievens

03 mei 2020

10u16 24 Aalst Op de tonen van ‘My Heart Will Go On’ van Celine Dion, het beroemde liedje uit de film Titanic, ‘varen’ de zorghelden van het ASZ voorbij op Tik Tok. Het filmpje werd gedeeld op andere sociale media en talloze keren gedeeld.

‘You’re here, there’s nothing I fear’, hoor je Celine Dion zingen terwijl de zorgverleners voorbij lijken te varen op een ziekenhuisbed. Met zo een topteam in het ziekenhuis, hoeft de Aalstenaar ook weinig te vrezen. Tussen al het harde werk door is er gelukkig ook plaats voor humor, met dit leuke filmpje als bewijs. Nik Van den Stok zette het filmpje op Facebook en dat werd ondertussen al meer dan 160 keer gedeeld. “COVID-19 u bent hard en gemeen, maar stilaan worden we je de baas”, schrijft hij erbij. “Dit is een zware en onvergetelijke ervaring die zich hopelijk niet zal herhalen”, aldus de zorgheld. Hij voegde er ook nog de #wekeepfightingtilltheend aan toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.